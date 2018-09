Oud-burgemeester Brouwer van Utrecht overleden

Brouwer-Korf was eerder raadslid en wethouder in Nijmegen en burgemeester van Zutphen en Amersfoort. Daarnaast bekleedde ze diverse andere functies. Ze was vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), voorzitter van Reclassering Nederland, van de Raad van Toezicht van de Open Universiteit en van het Nationaal Reumafonds en was actief in diverse Utrechtse organisaties. Ook werkte ze bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ze zat in mei 1977 in de trein die bij De Punt werd gekaapt door Molukkers. Ze was op dat moment drie maanden zwanger van haar eerste kind. Op 5 juni 1977 werd ze vrijgelaten, samen met een andere zwangere vrouw. Zes dagen later werd de kaping beëindigd. Na deze ingrijpende gebeurtenis besloot ze dat ze de politiek in wilde.

Burgemeester Jan van Zanen heeft namens het Utrechts gemeentebestuur zijn medeleven aan de familie overgebracht. „Wij verliezen in Annie Brouwer een zeer betrokken, doortastende en krachtige vrouw. Zij was ruim acht jaar burgemeester van Utrecht in een bijzondere politiek bestuurlijke tijd. Utrecht en Nederland zijn haar veel dank verschuldigd.” Op het stadhuis ligt een condoleanceregister. De vlag hangt halfstok.

In 2007 stelde de organisatie van het festival Midzomergracht de Annie Brouwer-Korfprijs in voor mensen of organisaties die zich bijzonder inzetten voor de emancipatie en acceptatie van homo- en biseksuelen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het festival.