Urenlang alleen maar regen en donkergrijs

In het noorden en midden regent het de hele ochtend, in het zuiden en zuidwesten komen in de tweede helft van de ochtend ook droge momenten voor. Het is in het hele land bewolkt en donkergrijs weer, meldt Weeronline.

In het midden en zuiden is kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 13 graden. Zondagavond nemen wind en regen af. Komende dagen blijft het wisselvallig. De kans op winterse buien neemt toe en halverwege de week is het 6-7 graden.

In de loop van zondagmiddag stopt de langdurige regenval, maar droog wordt het zeker niet. Er trekken flink wat buien, met mogelijk ook hagel en onweer, over het land. Er is kans op korte droge momenten. Pas in de avond wordt het droog en neemt de wind af.

Ook de komende dagen blijft het erg wisselvallig. Dagelijks is kans op neerslag en soms kan het ook stevig waaien.