Grapperhaus: elke dag ’vinger aan de pols’ terrassen

Dinsdag bespreekt het kabinet welke coronamaatregelen worden verlengd of niet. Die worden ’s avonds in een persconferentie bekendgemaakt. Het lijkt erop dat per 21 april de terrassen niet opengaan. „Ik zou het liefst willen dat dit aan de orde is, maar ik ben hier somber over. Er ligt een heel helder advies van het OMT”, aldus Grapperhaus.

Dat kan nu nog niet, zegt de minister, omdat dit mogelijk te veel mensen op de been zou brengen. „Wij moeten alles afwegen en de druk op de ziekenhuizen is echt enorm. Wij zitten heel dicht bij die piek. Als die piek hoger gaat worden, dan gaan er ongelukken gebeuren”, laat de minister weten.

Opvallend genoeg vragen juist de ziekenhuizen om de terrassen wél te openen. De discussie gaat niet eens meer om proportionaliteit; de terrassen zouden ook epidemiologisch kunnen helpen. Nu drommen mensen samen in parken, of thuis. De horeca kan een dempende rol spelen op besmettingen, zeggen ziekenhuisbestuurders.

Ook volgens Ernst Kuipers kunnen de terrassen open.