’Stakingen hebben veel goeds gebracht’

J.j.t.l.driessen zegt: „Sommigen onder ons vinden de vakbonden en stakingen een achterhaald middel. Deze lieden vergeten dan wel dat de meeste sociale wetgevingen ontstaan zijn, omdat onze voorgangers daar eerst voor op de barricades zijn gaan staan.”

Maar kunnen die stakingen dan niet op een wat publieksvriendelijkere manier worden georganiseerd, zodat onschuldige reizigers daarvan geen hinder ondervinden? SJOERKE43 is bijvoorbeeld niet tegen staken, maar staken op momenten dat je zo zwaar mogelijk en zo ernstig mogelijk schade toebrengt aan mensen/burgers is verwerpelijk. Staken juist op het moment dat veel mensen op vakantie gaan van hun zuurverdiende geld en op hun schaarse vakantiedagen is crimineel.” Maar, vindt tondedroog: „Reizigers moeten niet zeuren. (…) Het stakingsmiddel moet enig effect hebben anders kun je het wel laten.”

Dat betekent dus ook dat bonden zich harder zouden moeten opstellen, zegt j.a.ws6743: „De bonden verliezen hun leden, omdat ze niet luisteren naar leden. Meneer Castelein (voorzitter van de Unie en voorstander van terughoudendheid als het gaat om staken, red.) is een van de redenen dat mensen niet meer lid zijn van de bond. Hij lijkt te veel op een politicus, die alles wil polderen.”

Op de barricaden dus, ook voor piloten die weliswaar behoorlijk verdienen, maar zich wel druk mogen maken om hun eigen rechten. Ihaterockandroll zegt daarover: „Iedere beroepsgroep moet voor zichzelf opkomen. Ongeacht hoeveel je verdient. Stakings- en arbeidsrecht geldt voor alle werknemers!”

Kortom, stop met zeuren, kom op voor uw rechten kom er samen uit. K.de.waart: „Vakbonden moeten constructief met de goede bedrijven om tafel gaan zitten en daar goede arbeidsvoorwaarden afspreken. Slechte bedrijven moeten zij links laten liggen, gaan vanzelf de werknemers naar de goede bedrijven. Gegarandeerd dat zij (de bonden) weer veel meer leden gaan krijgen.”

Tot slot was er veel bijval voor een lang pleidooi van pdq349, waarin hij/zij zegt: „Ja, ik heb weleens last van mensen die staken. En ja, dan moet je jezelf aanpassen. Die mensen komen tenminste op voor eigen belang, omdat anderen niet willen opkomen voor andere belangen behalve het eigen belang.” Pdq349 besluit zijn betoog voor het recht om te staken met: „Beste klagers, kijk gewoon eens in de spiegel. U bent geen haar beter dan de mensen die staken en net zo hypocriet als iedere andere Nederlander die klaagt als ze ergens staken.”

Maar dhr.E.D.J.van Almens zegt over de werkonderbrekingen: „Meestal bloedirritant, niet meer van deze tijd en lijkt meer op een middel van vakbonden om hun ’bestaan en baan’ waar te maken. Want wat bereiken ze nou eigenlijk?”

We raken dus niet uitgepraat over het onderwerp. Zullen we het erop houden dat de stemmen staken?