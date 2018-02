’Al 500 doden door actie tegen Oost-Ghouta’

Ook Artsen zonder Grenzen luidt de noodklok over de situatie in Oost-Ghouta. Ziekenhuizen en klinieken die steun van AzG hebben, meldden dat ruim 520 doden en 2500 gewonden zijn gevallen tussen zondagavond vorige week en vrijdagavond. In dezelfde periode zijn dertien medische centra die met de hulporganisatie samenwerken gedeeltelijk of geheel verwoest door de gevechten. Na zes dagen van hevige bombardementen en artilleriebeschietingen is er niet voldoende medisch personeel meer om alle gewonden te behandelen. AzG roept daarom op tot een gevechtspauze, onder meer om de zwaarste gewonden te kunnen evacueren.

Oost-Ghouta is een van de laatste bolwerken van tegenstanders van president Bashar al-Assad en wordt sinds 2013 belegerd. Volgens de VN wonen in het gebied nog bijna 400.000 mensen. Steeds meer inwoners raken er ondervoed door tekorten aan levensmiddelen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt mogelijk zaterdag nog bijeen om te stemmen over een resolutie over een wapenstilstand in Oost-Ghouta.