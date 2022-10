Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtszaak legt ernstige gevolgen bloot van schietincident Verwoestend vergisschot bij defensie: ’Kon dochtertje niet uitleggen waarom papa bleef huilen’

Door Silvan Schoonhoven en Remzi Sen Kopieer naar clipboard

Zes keer viel er dit jaar een vergisschot, gelost door een Nederlandse militair. Vier keer gebeurde dat in Nederland, twee in buitenlandse missiegebieden. Ⓒ hille hillinga

Eerst de knal, dan de schrik en ten slotte de schuldvraag. Het komt nog steeds voor dat een militair per ongeluk zijn vuurwapen laat afgaan. Meestal met alleen een sterk verhaal tot gevolg, maar soms vloeit er bloed na zo’n ’ongecontroleerd schot’. In Irak overleefde een Nederlandse militair in augustus ternauwernood een verdwaalde kogel in de borst. Maandag boog de rechter zich over een ander schietincident waarbij een vinger werd afgeschoten.