Directrice ’casino-zorgbureau’ moet 6,7 ton terugbetalen

Het zorgbureau kwam in het nieuws toen bleek dat voor ruim een miljoen euro aan zorggeld in het casino was vergokt. De directrice ging echter niet alleen gokken, ze gaf ook cadeautjes zoals Louis Vuitton-tasjes, dure trainingspakken en zelfs een borstvergroting aan cliënten, veelal jongeren.

De gemeente sleepte daarop Victorie voor de rechter. Ook is beslag gelegd op privérekeningen, woningen en aandelen van haar en van de adjunct-directeur.

De directrice moet, zo luidde het oordeel maandag, precies 670.225 euro terugbetalen aan de gemeente en moet ook de proceskosten voor haar rekening nemen.

Bv’s

De sociale recherche concludeerde in een onderzoek dat de verdachte zichzelf behoorlijk grote geldsommen heeft toegekend. Dat gebeurde door binnen diverse bv’s met forse bedragen te schuiven. Zo leende Victorie Hulp en Dienstverlening in totaal 610.281 euro aan de NJB Group, de persoonlijke bv van haar.

Ook bleek de directeur niet aan de beroepseisen te voldoen. Ze bleek onder meer een Iraakse opleiding te hebben gevolgd die in Nederland gelijkstaat aan havo-niveau.