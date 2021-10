Meer immigranten en geboortes: bevolking groeit weer

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het derde kwartaal van 2020 steeg de bevolking nog met 40.000 personen. In totaal groeide de bevolking tussen januari en september 2021 met 90,4 duizend inwoners.

Volgens het CBS wordt de bevolkingsgroei voornamelijk veroorzaakt door buitenlandse migratie. „Het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten, groeide de bevolking in het derde kwartaal met 48,7 duizend inwoners”, schrijft het statistiekbureau. „In 2020 waren dat er nog 29,9 duizend.”

Migranten

Ook merkt de cijferinstantie op dat er dit jaar meer immigranten bijkwamen en dat er tegelijkertijd minder mensen uit Nederland vertrokken. „Er kwamen vooral meer 18- tot 25-jarigen bij door migratie dan in voorgaande jaren. In de zomermaanden is het aantal migranten in deze leeftijdsgroep doorgaans relatief groot.”

Over heel 2021 kwamen er tot en met september 184 duizend migranten naar Nederland. Tegelijkertijd vertrokken 106 duizend personen naar het buitenland.

De grootste groep migranten is volgens het CBS de Syriërs (per saldo 8000), gevolgd door Polen (7600), voormalige Sovjet-Unie (4600) en Turkije (4300). Daarnaast zet de trend van een dalende Britse populatie in Nederland door, die sinds de Brexit van 2020 is ingezet.

Ook draagt een hoger geboortecijfer mee aan de groei van de Nederlandse bevolking. In totaal werden er 7000 meer kinderen geboren. Vooral in maart en april viel volgens het CBS het aantal geboortes hoger uit dan voorgaande jaren.