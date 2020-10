Aaron ving Trump-mondkapje: ’Als ik maar geen corona heb’

Aaron is blij met het MAGA-mondkapje dat Trump gooide, maar is er toch ook niet helemaal gerust op. Ⓒ De Telegraaf

Met een toespraak van ruim een uur heeft president Trump zijn campagne weer opgestart na zijn besmetting met het coronavirus. „Het is fantastisch om in mijn thuisstaat Florida terug te zijn”, zei Trump tegen een paar duizend enthousiaste supporters. „Ik kreeg zoveel energie van jullie gebeden en steun. En hier zijn we dan!”