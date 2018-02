In het teckelhotel komt alles op z’n pootjes terecht

Eric heeft sinds een paar jaar samen met zijn een hotel in het Zillertal. „Voor wintersporters”, zegt hij. Maar eigenlijk vooral voor teckels en teckel-liefhebbers. Ⓒ Anko Stoffels

Mayrhofen - Waar de één er blij mee is dat honden niet welkom zijn in hotels, is het voor de ander elk jaar weer puzzelen: waar kunnen we heen zodat Bello, Snuffel en Pretzel niet thuis hoeven te blijven? Teckelliefhebbers kunnen tegenwoordig opgelucht ademhalen, en de koffer inpakken naar Tirol.