Eend in Rotterdam beschoten met pijl

Medewerkers van de dierenambulance zochten in de omgeving van de Professor Poelslaan naar de gehavende eend, meldt RTV Rijnmond. Het dier kan ondanks de wond mogelijk toch nog redelijk vliegen, zegt medewerker Edwin Verhoeven tegen de regionale omroep. Eerder op de dag heeft hij de eend met eigen ogen waargenomen. „Maar we hebben alle sloten uitgekamd hier in de buurt en het beest is niet meer gezien.”

Mocht de eend komende dagen alsnog worden aangetroffen, dan trekken de dierenvrienden er opnieuw uit om het dier te vangen en verzorgen. „Die pijl moet er toch uit”, meent Verhoeven „Het is al erg genoeg dat er mensen op deze wereld zijn die een dier dit aandoen.”