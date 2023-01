Huis van Afgevaardigden stelt stemming uit: Republikeinse kandidaat moet op zoek naar steun

Normaliter levert de grootste partij in het Huis de voorzitter. Sinds de tussentijdse verkiezingen van eind vorig jaar zijn dat de Republikeinen. De partij heeft 222 zetels. Om voorzitter te worden heeft McCarthy 218 stemmen nodig of minder als parlementariërs zich onthouden van stemming. De fractieleider moet dan nog wel meer stemmen krijgen dan de Democratische kandidaat Hakeem Jeffries. Die krijgt keer op keer de stemmen van alle 212 Democraten in het Huis.

Zo'n twintig Republikeinen vinden McCarthy niet conservatief genoeg en kozen telkens voor een andere partijgenoot of stemden blanco, waardoor McCarthy niet meer dan 201 stemmen kreeg. Na de laatste (zesde) stemronde woensdagmiddag overlegde de partij over hoe uit de impasse te komen. Daarbij is volgens McCarthy vooruitgang geboekt, maar er is meer tijd nodig. Bij aanvang van wat de zevende stemronde had moeten worden vroeg hij daarom om schorsing. Dat verzoek werd met 216 tegen 214 stemmen aangenomen.

Normaal gesproken is de aanstelling van de fractieleider van de grootste partij als voorzitter van het Huis een formaliteit, maar nu is het voor het eerst in honderd jaar niet gelukt. De laatste keer dat de verkiezing van de nieuwe voorzitter niet soepel verliep was in 1923 toen de Republikein Frederick Gillett na negen stemrondes in drie dagen tot voorzitter werd gekozen.

Het Huis is dinsdag voor het eerst sinds de tussentijdse verkiezingen van eind vorig jaar in nieuwe samenstelling bijeengekomen. De leden kunnen pas worden beëdigd als er een nieuwe voorzitter is. Tot die tijd ligt het werk in het lagerhuis van het parlement stil.