Coronapatiënt Ilse werd wakker aan de beademing: ’Kwam een soort slootwater uit longen’

Wielrennen

Burgemeester: WK veldrijden ter discussie vanwege corona

Het is onzeker of het WK veldrijden volgend weekeinde in Oostende doorgaat. Dat zegt burgemeester Bart Tommelein nadat bekend is geworden dat minimaal 16 inwoners van de Belgische kustplaats besmet zijn geraakt met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.