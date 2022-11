Trump wil via rechter controle over zijn vastgoedbedrijf en financiën houden

Via zijn Twitter-achtige socialemediasite Truth Social zegt Trump dat hij de klacht indiende bij de rechtbank in Palm Beach County, in de staat Florida, waar hij woont. Trump beschuldigt James van een „oorlog van intimidatie en belaging.”

James klaagde Trump en drie van zijn kinderen, onder wie Donald Trump Jr. en Ivanka Trump, in september aan. Ze houdt vol dat zij de waarde van de activa van Trumps vastgoedbedrijf frauduleus hebben overdreven om belastingvoordeel en gunstige leningen te verkrijgen. De New Yorkse procureur-generaal meent dat meer dan drie jaar onderzoek bewijs heeft opgeleverd dat The Trump Organization de waarde van bezittingen verkeerd heeft opgegeven om ervan te profiteren.

James eist dat Trump 250 miljoen dollar terugbetaalt. Daarnaast wil ze voorkomen dat hij nog zakendoet in New York. Vorige maand vroeg ze een rechter om een onafhankelijke waarnemer te benoemen om toezicht te houden op het bedrijf voordat de civiele zaak voor de rechter komt. De familie-Trump lijkt nu in tegenaanval te gaan.

’Heksenjacht’

Trump ontkent enig wangedrag en beschreef James’ onderzoek eerder als een „politiek gemotiveerde heksenjacht.” James is een Democraat. De Trump Organization noemt de beschuldigingen van James „ongegrond.”

Trump beweert dat James zijn privacy schendt door details te vragen over de trust waarmee hij zijn bedrijf beheert. Hij eist een rechterlijk bevel om te voorkomen dat James de gegevens van de trust zou krijgen.

„Wat begon als een cartooneske, nauwelijks verhulde poging om president Trump publiekelijk te belasteren voor persoonlijk politiek gewin, is veranderd in een complot om controle te krijgen over een wereldwijde onderneming waarvan president Trump de oprichter is”, schrijven de advocaten van Trump in de klacht.