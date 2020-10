Hotelkamer vlakbij Circuit Zandvoort? 10.000 euro a.u.b.

Formule 1-fans die willen overnachten in de buurt van het circuit zullen flink de portemonnee moeten trekken. Veel accommodaties zijn of al uitverkocht of nog niet beschikbaar op de populaire site Booking.com. Wie daar nu zoekt op drie overnachtingen, van 2 tot en met 5 september, ziet dat 96 procent van de accommodaties op die site niet beschikbaar zijn voor de genoemde data.

Zonder ontbijt

Het Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort, op 2,5 kilometer van het circuit, spant de kroon. De prijs voor 3 nachten? 31.506 euro. Ruim 10.000 euro per nacht dus voor een driesterrenhotel. En zonder ontbijt ter waarde van 14,95 euro. Goedkopere opties zijn er gelukkig ook nog, al zullen ook de prijzen daarvan vast nog verder omhoogschieten als de datum van de Formule 1-race definitief bekend is.

Afgelopen jaar waren dezelfde taferelen merkbaar. De koningsklasse van de autosport zou op 3 mei na 35 jaar weer terug zijn in Nederland, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Ook de hotelkamers voor begin mei waren schier onbetaalbaar. In februari bleek echter dat veel accommodaties nog beschikbaar waren, vanwege de astronomische bedragen die werden gevraagd. Ondernemers zakten daarop weer flink met de prijzen. Geduld kan dus beloond worden.