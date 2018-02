Man overlijdt door exploderend huwelijkscadeau

Enkele dagen na het voltrekken van hun huwelijk hielden Soumya Sekhar en Reema Sahu een receptie in de stad Patnagarh in het oosten van India, aldus de krant Hindustan Times zaterdag. Een familielid liet weten dat daar een cadeau was afgeleverd dat bij het openmaken direct ontplofte.

De bruidegom en zijn 85-jarige oma werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Daar zijn ze overleden.

De politie weet niet van wie het huwelijkscadeau afkomstig is en wat het motief voor de aanslag was. De politie vermoedt dat iemand uit Patnagarh of omgeving het cadeau heeft laten afleveren.