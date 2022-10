Amerikaanse ambassadeur wil op tournee langs alle provincies

„Ik wil naar plekken in Nederland waar in het verleden niet vaak een Amerikaanse ambassadeur is geweest”, zegt de Indiaas-Amerikaanse Razdan Duggal (50). „Zo wil ik de Nederlandse cultuur beter leren kennen.” De opvolger van Pete Hoekstra is aangewezen door president Joe Biden. Woensdag heeft zij haar geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander overhandigd, waardoor zij nu officieel in functie is als ambassadeur.

Razdan Duggal is inmiddels een week in Nederland. Afgelopen weekeinde heeft ze een bezoekje gebracht aan het Mauritshuis in Den Haag, waar ze Vermeers Meisje met de Parel zag. Ook ging ze naar de Haagse Transvaalbuurt, waar veel migranten wonen. „Really lovely”, noemt ze die wijk. Haar belangrijkste missie is naar eigen zeggen om de ’sterke bilaterale band’ met Nederland te versterken.

Over actuele politieke kwesties kan Razdan Duggal nog niet veel zeggen. Zo heeft ze geen oordeel over het kabinetsbesluit om een regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen. „Ik ben gefocust op de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland”, zegt ze. Of de VS – dat ook meedoet aan het WK in Qatar – een hoge delegatie stuurt, is nog onduidelijk.

De voorganger van Razdan Duggal – de door ex-president Donald Trump aangewezen Hoekstra – was zeer uitgesproken. Hij bezocht politieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld van Forum voor Democratie, en liet regelmatig van zich horen in de media. Ook nu hij geen ambassadeur meer is, stuurt hij ingezonden brieven naar Nederlandse kranten.

’Bruggenbouwer’

Razdan Duggal heeft met Hoekstra gesproken, vertelt ze. „Hij is nu burger, en het is zijn volste recht om zich te uiten”, zegt ze. Over haar eigen stijl zegt ze: „Ik ben een bruggenbouwer.” Ze zet zich al jaren in voor de Democratische partij. Ze werkte mee aan de campagnes van Al Gore, Barack Obama en Hillary Clinton. Bij de presidentscampagne van Biden hield Razdan Duggal zich bezig met de financiën van de campagne.

Op 2-jarige leeftijd verhuisde Razdan Duggal met haar ouders naar Amerika. De afgelopen jaren was ze actief als politici activist en voorvechter van onder meer vrouwenrechten. In Nederland hoopt ze met ’optimisme, hard werken, aardigheid en authenticiteit’ veel te bereiken. „Het is een enorme eer om hier te zijn.”