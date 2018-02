Zuid-Afrika - Als er één auto is die Audi’s slogan ‘voorsprong door techniek’ waarmaakt, dan is het wel de A7. Een fraaie, 90.000 euro kostende vierdeurs coupé die helemaal is volbehangen met het nieuwste op het gebied van multiimedia, verlichting, veiligheid en onderstel- en aandrijftechniek. Dries van den Elzen ging er in Zuid-Afrika mee op pad.