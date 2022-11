Premium Het beste van De Telegraaf

’Zwarte Russen’ in Oekraïne: Afrikanen geronseld door Wagner en Russisch leger

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Vier Wagner-huurlingen in Mali, waar de groep sinds enkele maanden actief is. Ⓒ ANP / HH

MOSKOU - De huurlingen van de Russische Wagner Groep zijn niet onbekend in Afrika. Ze vechten al jaren in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en recent zijn ze ingehuurd door Mali waar ze de blauwhelmen van de VN-vredesmissie MINUSMA min of meer aan het vervangen zijn. In combinatie met de activiteiten van de groep elders, zoals in Oekraïne, is het gevolg dat Wagner kanonnenvlees nodig heeft en dat zouden ze nu ook werven in Afrika zelf.