15-jarig meisje overleden na steekpartij

Het meisje werd in een woning in de Bilderdijkstraat ernstig gewond aangetroffen. De verdachte is een minderjarige. Deze persoon is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

De steekpartij vond plaats rond twee uur. Een traumahelikopter landde even later in de buurt. Pogingen om het meisje te reanimeren liepen op niets uit.