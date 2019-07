Politie haalt vrouw uit boom langs Gelderse snelweg

Hulpdiensten, zowel de brandweer als een ambulance, rukten zaterdagavond rond 21.30 uur uit om de vrouw uit de boom te dirigeren. Ze is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en later overgedragen aan haar zorgkader, meldt de Stentor. Ze is er zonder kleerscheuren van afgekomen.

De vrouw zou eerder op de avond al over de snelweg hebben gelopen in de buurt van Apeldoorn. Waar ze vandaan komt en hoe ze in de boom terecht is gekomen, is niet duidelijk. De weg, een afslag naar de A1, was door het voorval enige tijd afgesloten.