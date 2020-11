Stel komt om onder klif, baby gevonden in armen moeder

Het getrouwde, rondreizende stel was in de Braziliaanse staat Rio Grande op het strand toen het noodlot toesloeg. Een deel van een klif stortte in en bedolf de slachtoffers levend onder het zand en rotsgrond.

Dertigers Hugo en Stella Souza kwamen om. Baby Sol, zeven maanden oud, werd in de armen van haar moeder gevonden. Die heeft tijdens de klap vermoedelijk nog geprobeerd haar kind te beschermen tegen de vallende rotsstenen. Een arts probeerde de baby nog te redden, maar de hulp kwam te laat. Ook het hondje van het gezin wist de klap niet te overleven, meldt The Daily Mail.

De kliffen staan al langer bekend als gevaarlijk. Bordjes waarschuwen voor mogelijke aardverschuivingen. Het gezin zou vlak voor het drama nog gewaarschuwd zijn niet onder de klif te gaan zitten. De brandweer doet nog verder onderzoek naar de oorzaak.