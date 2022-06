Kabinet over boeren bij huis minister: volstrekt onacceptabel

Volgens de bewindsman is het demonstratierecht „bijna heilig” in Nederland. Een burgemeester kan in het kader van de openbare veiligheid besluiten dat ergens in zijn gemeente niet gedemonstreerd mag worden, zei hij. Maar dat was niet het geval bij het woonhuis van minister Van der Wal. „De demonstratie voldeed aan de wet.”

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vond het optreden van de boeren intimiderend. Hij wilde weten of niet iets gedaan kan worden tegen demonstraties in dit soort gevallen. Dat is volgens de staatssecretaris „erg ingewikkeld.” Het gaat hier vooral om „moraal en niet om de wet”, zei hij. Van der Burg noemde het een „idiote actie” en hij heeft er „geen enkel begrip voor.”

Enkele tientallen boeren demonstreerden tegen het stikstofbeleid van het kabinet bij het woonhuis van minister Van der Wal.