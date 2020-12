Gemuteerd virus aangetroffen bij coronapatiënt in Italië

De patiënt en zijn partner waren recent teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Rome. Beiden zijn in isolatie.

De variant is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook bij negen mensen in Denemarken, een in Nederland en een in Australië gevonden. In het Verenigd Koninkrijk zou het gemuteerde virus inmiddels het meest voorkomen. Volgens deskundigen van de Europese Unie zijn de bestaande vaccins tegen het virus ook effectief tegen de gemuteerde variant, zei de Duitse minister Jens Spahn van Volksgezondheid.

De WHO heeft nog geen hard bewijs dat de mutatie het besmettingsrisico verhoogt, maar heeft daar wel „voorlopige aanwijzingen” voor. De organisatie heeft landen opgeroepen testgegevens te delen en hun corona-aanpak verder aan te scherpen.

Tal van Europese landen weren vluchten uit het Verenigd Koninkrijk of hebben dat aangekondigd. Frankrijk legt zondag vanaf middernacht al het verkeer stil, met uitzondering van goederentransporten die niet door mensen worden begeleid.