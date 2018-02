Nederland blij met staakt-het-vuren in Syrië

DEN HAAG - Nederland verwelkomt het staakt-het-vuren in Syrië. Dat meldt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) op Twitter. Zaterdag nam de VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie aan voor een wapenstilstand van dertig dagen in heel Syrië. Die adempauze is nodig om hulpgoederen te brengen en andere hulp te verlenen.