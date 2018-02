Wilders in Moskou voor bezoek parlement

Wilders kondigde afgelopen najaar in een interview met Elsevier aan graag naar Moskou te willen om duidelijk te maken dat niet iedereen in Nederland tegen Rusland is.

„Rusland is geen vijand en dat moeten wij er niet van maken”, zei Wilders in het interview. Hij ziet het land vooral als een bondgenoot in de strijd tegen terrorisme en massa-immigratie uit Afrika.

Onlangs liet de PVV-leider weten een officiële uitnodiging binnen te hebben van de Doema, het Russische parlement.

Het is niet duidelijk of Wilders ook nog andere ontmoetingen heeft in Moskou. Om het reisprogramma voor te bereiden bracht de partijleider eerder al een bezoek aan de Russische ambassadeur in Den Haag.