140 euro boete: slapers op terrassen strandtenten Scheveningen gepakt

Volgens een politiewoordvoerder zijn strandtenten eigen terrein van horeca-eigenaren. „Daar mag je niet zomaar op slapen.”

Een persoon lag volgens de politie ’doodleuk’ ín een strandtent te slapen. Een ander had bij meerdere strandtenten kussens weggehaald en lag hieronder te slapen.

