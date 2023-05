Na dagelijkse plensbuien eindelijk warm lenteweer voor de boeg: ruim 23 graden en zon!

Vanaf vrijdag stroomt een zeer warme lucht ons land binnen, zo meldt Weeronline. Om het af te leren zal het in de ochtend nog kort regenen, maar rond het middaguur is het droog en breekt de zon door. Daarbij loopt de temperatuur op naar waarden rond de 20 graden, in het oosten is lokaal zelfs circa 22 graden mogelijk.

Helaas zal het vrijdagavond weer flink gaan plenzen. Vooral landinwaarts en in het zuiden ontstaan enkele fikse buien met kans op onweer en veel neerslag in korte tijd. Zeer lokaal valt wateroverlast zelfs niet uit te sluiten.

Weekend

De warme lucht blijft ook in het weekend hangen. In het binnenland kan de temperatuur zowel zaterdag als zondag oplopen tot 23 graden. „Daarmee ligt de temperatuur vrij ruim boven het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar”, aldus Weeronline.

Ook elders in het land kunnen we aangename waarden verwachten tussen de 18 en 20 graden. Zaterdag lijkt daarbij een overwegend droge dag te worden met de meeste zonneschijn. Zondag ontstaan wat meer stapelwolken en is er kans op een regenbui.

Vanaf maandag neemt de kans op buien weer toe en daalt de temperatuur.