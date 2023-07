NASA viert eerste verjaardag baanbrekende James Webb-telescoop met nieuwe beelden

Op de beelden zijn ’zonachtige’ sterren in het wolkencomplex Rho Ophiuchi te zien, op 390 lichtjaar afstand. Wetenschappers kunnen steeds meer details zien met behulp van de telescoop. Volgens onderzoeker Klaus Pontoppidan valt door de beelden meer te leren van de levenscyclus van een ster. „Het beeld van James Webb van Rho Ophiuchi stelt ons in staat om met nieuwe helderheid getuige te zijn van een zeer korte periode in de levenscyclus van een ster. Onze eigen zon heeft lang geleden zo’n fase meegemaakt en nu hebben we de technologie om het begin van het verhaal van een andere ster te zien”, stelt hij in een verklaring.

Ook Bill Nelson van NASA is enthousiast. „In slechts een jaar tijd heeft de James Webb-ruimtetelescoop het zicht van de mensheid op de kosmos veranderd. Hij gluurt door stofwolken en ziet voor het eerst licht uit verre hoeken van het heelal. Elk nieuw beeld is een nieuwe ontdekking, die wetenschappers over de hele wereld in staat stelt om vragen te stellen en te beantwoorden waar ze ooit niet eens van konden dromen.”

Kraamkamer

Op de foto is te zien hoe ongeveer vijftig jonge sterren, met een grootte vergelijkbaar met onze zon, in de stellaire kraamkamer stralen afvuren die op het omringende interstellaire gas inslaan en moleculair waterstof rood doen opgloeien. Dat gebeurt wanneer een jonge ster voor het eerst door zijn natuurlijke omhulsel van kosmische stof barst en een paar tegengestelde stralen de ruimte in schiet. NASA vergelijkt het met een pasgeborene die voor het eerst zijn armen in de lucht steekt.

De Webb-telescoop werd tijdens de kerstdagen van 2021 gelanceerd door NASA en de Europese en Canadese ruimteagentschappen. Vorig jaar juli volgde de eerste ruimtefoto. Wetenschappers zijn onder de indruk van hoe ver de telescoop het universum in kan kijken. De Webb staat op 1,6 miljoen kilometer van de aarde geïnstalleerd.

Begin dit jaar werd een exoplaneet ontdekt, dat is een planeet die draait om een andere ster dan de zon. Met de Webb moet de mensheid nog veel meer van zulke planeten kunnen ontdekken, is de verwachting.