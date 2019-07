Imanuelle Grives Ⓒ Gregor Servais

Hilversum - Imanuelle Grives keert ’voorlopig’ niet terug in NPO-jeugdserie Spangas. Met de afwezigheid van de actrice, die in België van drugshandel wordt verdacht, staan de scenarioschrijvers voor een uitdaging. Uniek is die echter niet: Grives deelt haar lot met onder anderen Kevin Spacey en Lori Loughlin.