Tienduizenden demonstreren in Italië

MILAAN/ROME - Een week voor de parlementsverkiezingen in Italië hebben tienduizenden mensen zaterdag in verschillende steden van het land gedemonstreerd. Aanzienlijk meer mensen dan verwacht namen deel aan een antifascistische demonstratie in Rome ondanks het slechte weer. De protestactie verliep vreedzaam, zei een woordvoerder van de politie in de avond.