Brits restaurant rekent onbeschofte klanten dubbele prijs: ’Het zet de mensen aan het denken’

De eigenaar van de Chaii Stop in Preston heeft een bordje in de zaak opgehangen. Een ’Desi Chai’ kost vijf pond, maar met een vriendelijke ’hello’ en ’please’ blijft daarvan nog 1,90 over. Volgens Usman Hussain zorgt de actie voor een positieve sfeer in de zaak. „We hebben nog nooit last gehad van onbeschofte klanten, maar sinds we het bord hebben, zijn de mensen meer open en lachen ze met ons mee”, noteert de Manchester Evening News. „Uiteindelijk weet je nooit wat iemand heeft meegemaakt om zo onbeleefd te doen.”

Hussain wil dat mensen die langs komen zich thuis voelen, hoe lastig dat soms ook is in de vroege morgen. „Als een klant geen manieren heeft, wijs ik naar het bord en vragen ze het meteen weer beleefder.”

IJsbreker

Echt de vijf volle pond rekenen, heeft de ondernemer naar eigen zeggen nog niet hoeven te doen. „Het bordje zet de mensen wel aan het denken en praten - als een ijsbreker - en daar gaat het ons allemaal om. Alle negativiteit wordt bij de deur achtergelaten.”