Amsterdam herdenkt Februaristaking

Ⓒ MARCEL ANTONISSE/ ANTONISSE

AMSTERDAM - Het bijeendrijven en afvoeren van 425 joden was in de winter van 1941 aanleiding voor de Februaristaking. Zondag, precies 77 jaar later, wordt de staking herdacht. De werkonderbreking staat bekend als het grootste openbare protest in Europa tegen de jodenvervolging door de nazi’s.