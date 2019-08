Supertyfoon trekt richting oostkust van China

De tyfoon van de vierde categorie bevindt zich in de buurt van Taiwan, dat vrijdag vluchten heeft geannuleerd. Lekima trekt richting het noordwesten en zal eenmaal aan land vermoedelijk een meer noordelijke koers aanhouden.

Dat betekent dat Shanghai, de grootste stad van China, zich eveneens schrap moet zetten. Er is grote kans op overlast door wind, stormvloed en zeer veel regen. Cruiseschepen zijn gevraagd om de komende dagen niet in de miljoenenstad aan te meren. Lokale vissers maken zich in allerijl klaar.

Ten oosten van Lekima heeft zich nog een tweede tyfoon ontwikkeld, genaamd Krosa. Dat is een tyfoon van de derde categorie die langzaam richting het noorden trekt.