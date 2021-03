Onderzoek bij groep topsporters: tast coronavirus het hart aan?

Ook weg- en baanwielrenner Kirsten Wild doet mee aan het onderzoek van sportcardioloog dr. Harald Jørstad. Corona overviel haar in oktober vorig jaar. „Ik verwachtte gewoon niet dat ik ziek kon worden en dan ook nog erg ziek.” Ⓒ ANP/HH, eigen foto

Amsterdam - Een onderzoek naar de gevolgen van corona voor het topsportershart moet uitwijzen of het virus het hart heeft aangetast en of deze schade in de loop van de tijd herstelt. Sportcardioloog dr. Harald Jørstad van Amsterdam UMC volgt topsporters: van waterpoloërs en hockeyers tot wielrenners en voetballers. De uitkomsten zijn ook belangrijk voor amateursporters.