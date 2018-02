Steekpartij bij overval op Hoornse supermarkt

Het personeel van de supermarkt aan het Betje Wolffplein was aan het werk in het magazijn toen de dader aan kwam rennen en om zich heen begon te steken. Daarbij werd een persoon in de rug geraakt, meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met man en macht op zoek naar de dader. Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet duidelijk.