Verwachtingen over ontmoeting N-Korea en VS

De Noord-Koreaanse delegatie kwam zondag aan in Pyeongchang. Het Zuid-Koreaanse persbureau YonHap ontdekte dat de hoge diplomaat Choe Kang-il (foto) daar deel vanuit maakt. Ⓒ Screenshot

SEOUL - De man die in Noord-Korea verantwoordelijk is voor (eventuele) contacten met de VS, is meegekomen met de hoge delegatie van dat land die de sluiting van de Winterspelen zondag bijwoont. Daarmee wordt de verwachting sterker dat de Noord-Koreanen een ontmoeting zullen hebben met de Amerikanen in Zuid-Korea.