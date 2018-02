Wilders in Moskou voor bezoek aan Doema

Wilders kondigde vorig jaar aan dat hij naar Rusland zou gaan om te laten zien dat hij niets heeft met de ’hysterische Russofobie’ die volgens hem in Nederland heerst. „Rusland is geen vijand en dat moeten we er niet van maken”, zei hij in Elsevier.

Eerder deze maand maakte Wilders via Twitter al bekend dat hij een uitnodiging had ontvangen van de Doema. „Het is tijd voor Realpolitiek ipv Russofobie!”, twitterde hij.