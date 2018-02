Molly het zwijntje opgegeten na adoptie uit dierenopvang

Het Vietnamese hangbuikzwijntje verbleef tijdelijk in het centrum in de Canadese stad Vancouver. Daar werd Molly dagelijks in de watten gelegd. Omdat dat de dieren die er verblijven, uiteindelijk een nieuw thuis krijgen, werden er adoptieouders voor Molly gezocht.

Slachtpartij

Dat het zwijntje geen fijn thuis te wachten stond, werd al snel duidelijk. De man en de vrouw - die op sociale media opschepten over de slachtpartij - zagen in Molly niets anders dan een lekker stukje buikspek. Dit tot grote woede van het opvangcentrum en andere dierenliefhebbers. „Je moet wel een speciaal soort mens zijn om een zwijntje te adopteren uit een dierenopvang alleen maar voor voedsel”, schrijft een medewerker op Facebook. „We voelen ons verloren en verslagen.”

Ook op Twitter is er woest gereageerd op de actie van de Canadezen. De hashtag #MollyThePig werd dan ook snel trending. „Mijn hart is gebroken”, schrijft iemand. Een ander: „Veel hartelozer dan dit gaat het niet worden.”

De dierenopvang heeft bovendien laten weten dat er nooit meer een zwijntje ter adoptie zal worden aangeboden. „De kans is veel te groot dat een dier dan opnieuw op iemands bord belandt.”

Het stel zal niet worden gestraft na de schranspartij: in Canada is het niet verboden om een huisdier te doden en op te eten.