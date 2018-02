Aanvallen op Ghouta ondanks VN-resolutie

In de eerste uren nadat de raad de resolutie unaniem had aangenomen, namen de aanvallen iets af. Maar volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten waren er zondag weer luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. Een vrouw kwam daardoor om het leven.

De vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden zaterdag in met een resolutie die voorziet in een wapenstilstand van dertig dagen in heel Syrië.