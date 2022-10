Klimaatzaak Shell trekt derde partij: ’Belangen burgers niet goed meegewogen’

Eind mei vorig jaar veroordeelde de Haagse rechtbank het toen nog Nederlands-Britse olieconcern om zijn CO2-uitstoot met 45 procent te verlagen per 2030 ten opzichte van 2019. Zij stelde Shell bovendien verantwoordelijk voor de uitstoot van klanten wereldwijd. De uitspraak sloeg in als een bom en Milieudefensie betitelde het succes juichend als ’klimaatzaak van de eeuw’.

Bekijk ook: Bezorgde burgers willen gehoord worden in klimaatzaak Shell

’Optreden tegen meer grote vervuilers’

Na de overwinning kondigde Milieudefensie aan tegen meer ’grote vervuilers’ te zullen optreden. Per brief eiste ze vervolgens klimaatactie van nog eens 29 andere Nederlandse ondernemingen. „Het vonnis wordt door de klimaatactivisten als wet gezien”, stelt milieujurist Lucas Bergkamp, adviseur van Clintel. „Maar dat is het niet. De rechter gaat onterecht op de stoel van de politiek zitten.”

Clintel bestrijdt verder dat Milieudefensie in de rechtszaak de belangen van alle Nederlanders vertegenwoordigt. Bergkamp: „De klimaatactivisten hebben het ’algemeen belang’ gesimplificeerd en gereduceerd tot uitsluitend snelle emissiereductie. Alle andere belangen, zoals toegang tot betaalbare energie en keuzevrijheid, zijn genegeerd of daaraan ondergeschikt gemaakt. Daarom willen wij ons mengen in deze zaak.”

Bezwaar tegen term

Daarnaast maakt Clintel bezwaar tegen de term ’gevaarlijke klimaatverandering’ die de rechter in haar vonnis bezigde. Volgens Crok is dit geen juiste samenvatting van de klimaatrapporten van het klimaatpanel IPCC. „Die term wordt niet eens gebruikt.” De rechter zou voorbij gaan aan allerlei nuanceringen en onzekerheden. Bovendien: Shell verbieden gas te verkopen, kan juist leiden tot een overstap op kolen, wat meer in plaats van minder broeikasgas betekent.

Het Gerechtshof moet bepalen of Clintel wordt aanvaard als derde partij in de klimaatzaak. Behandeling van het hoger beroep vindt op zijn vroegst volgend jaar plaats. Milieudefensie stelt het verzoek te bestuderen. „Het is aan de rechter om te oordelen of Clintel tot de zaak wordt toegelaten. Wij zien een juridische procedure met vertrouwen tegemoet.”

Shell staat niet te juichen

Oliebedrijf Shell, dat begin dit jaar het hoofdkantoor naar Londen verhuisde, staat niet te juichen bij inmenging door Clintel. „Shell is het niet eens met, en neemt afstand van, de opvattingen van de Stichting Clintel over klimaatwetenschap. Ons hoger beroep stelt het bestaan van klimaatverandering of de noodzaak om snelle actie te ondernemen niet ter discussie”, aldus een woordvoerder.

Maar Clintel-directeur Crok meent dat Shell op eieren loopt en de rechtszaak tot nu toe heeft gevoerd met de handen gebonden op de rug. „Geen bedrijf durft de klimaatbeweging tegenwoordig nog tegen te spreken. Het hele debat is door activisten volledig doodgeslagen. Daarom gaan wij de feiten maar inbrengen in deze zaak.”