Extra ministerraad over toeslagenaffaire

De extra ministerraad begint naar verwachting rond half negen. Eerder op de avond, om 19.00 uur, spreekt Rutte het land toe in een persconferentie over de coronacrisis.

Afgelopen vrijdag heeft premier Rutte de mogelijkheid van een extra ministerraad al aangekondigd. Die is volgens hem nodig om een goede discussie te hebben over de inhoud van het rapport van de commissie-Van Dam.

Komende vrijdag buigt het kabinet zich nog een laatste keer over een officieel antwoord op de pijnlijke conclusies over het handelen van de overheid in de affaire. Tot nu toe is het nog niet over de ’politieke vraag’ gegaan. Eerder sprak de top van het kabinet met betrokken bewindslieden tot twee keer toe over het dossier op het Catshuis.