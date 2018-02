Heilige Grafkerk Jeruzalem uit protest dicht

De Israëlische krant Haaretz meldt dat de beheerders van de kerk fel zijn gekant tegen een nieuw plan van het bestuur van Jeruzalem voor belastingheffing op kerkelijk bezit. Verder zijn ze boos over een voorstel van een ministeriële commissie over kerkelijk grondeigendom. Als dit voorstel wordt aangenomen zou de overheid de bevoegdheid krijgen land te onteigenen dat door de Grieks-orthodoxe en de Rooms-Katholieke Kerk is verkocht.

Daarbij gaat het om grond die nu in handen is van particuliere ondernemers in onroerend goed. Mensen die grond van die bedrijven hebben gekocht zijn bang dat ze als de nieuwe wetgeving eenmaal is ingevoerd, moeten vertrekken bij het aflopen van hun pachtovereenkomst.