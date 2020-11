Musea en jacht op kaartjes voor tentoonstellingen weer geopend

De tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped in het Groninger Museum, waar ruim 400 objecten uit de verzameling van de band getoond worden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De musea gaan donderdag weer open en er is een run op kaartjes voor de populaire tentoonstellingen als Rolling Stones Unzipped in Groningen. Nadat het Groninger Museum de opening door de verscherpte coronamaatregelen moest uitstellen, moet het nu bezoekers teleurstellen. De tentoonstelling is tot en met 28 november uitverkocht.