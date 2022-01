Fatale explosie Turnhout mogelijk door installatiefout gasfornuis

Ⓒ ANP/HH

Turnhout - De dodelijke explosie in een flat in het Belgische Turnhout is mogelijk veroorzaakt door een fout bij de plaatsing van een gasfornuis, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij de explosie kwamen vrijdag zeker vier mensen om het leven. Twee mensen raakten gewond. De flat stortte deels in.