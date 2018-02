Lottowinnaar valt binnen maanden terug naar armoede

Naast de vakanties gaf Daniel Millar het geld binnen een mum van tijd ook uit aan kleding en een verbouwing in zijn woning. Ook stopte hij enkele kennissen wat geld toe. Millar won de lotto in september, maar in november had hij alles al uitgegeven.

In december viel een onheilsspellende brief van de uitkeringsinstanties op de mat. „Ik moest me melden. Het werd een nachtmerrie. Volgens de belastingdienst had ik 90.000 euro op mijn bankrekening staan en was ik veel te welvarend om een uitkering te ontvangen”, zegt Millar in The Sun. Het feit dat de ’gelukkige’ lottowinnaar het geld naar eigen zeggen al had uitgegeven, verandert daar volgens de autoriteiten niets aan. Millar is ten einde raad: „Ik heb geen idee bij wie ik nu moet aankloppen.”