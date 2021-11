Stel zwaar mishandeld door groep van acht mannen in Leeuwarden

Een vrouw fietste samen met haar vriend over het Ruiterskwartier langs de groep mannen. Vanuit de groep werd iets geroepen, waarop de vriend reageerde.

De groep begon vervolgens in te slaan op de man en ook de vrouw kreeg een klap tegen het hoofd en raakte even buiten bewustzijn. De man is met onder andere beenletsel overgebracht naar het MCL. Hij heeft nog geen aangifte gedaan, de vrouw wel.

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling.

Derde zware mishandeling in één weekend

Eerder dit weekend vond er in het centrum van Leeuwarden ook al tweemaal een zware mishandeling plaats: in de nacht van vrijdag op zaterdag was er een zware mishandeling op het Zaailand, ter hoogte van de trappen bij het gerechtsgebouw. Het slachtoffer van de mishandeling is naar het ziekenhuis gebracht en heeft later aangifte gedaan.

Op het Ruiterskwartier vond in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij plaats. Een 18-jarige en een 21-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn aangehouden voor de zware mishandeling.