Noord-Korea wil met VS praten

Die had een ontmoeting met de delegatie die in Pyeongchang is vanwege de sluitingsceremonie. Moon kreeg te horen dat Noord-Korea de gesprekken met de VS „zo snel als mogelijk” zou willen. Ook kreeg de Zuid-Koreaanse president te horen dat Noord-Korea de banden met zowel Seoul als Washington „samen wil ontwikkelen.”

Na lange tijden van spanningen is er de laatste weken juist sprake van ontspanning. Aan de Winterspelen deed ook een gezamenlijk team van Zuid- en Noord-Korea mee.

De Noord-Koreaanse delegatie zat tijdens de sluitingsceremonie overigens op de tribune vlak achter Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president, die een delegatie uit de VS leidt.