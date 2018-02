Gevoelstemperatuur door snijdende oostenwind naar -20; zo werkt het

Weerplaza gebruikt daarvoor een ’windchill-model’ waarin de windkracht en buitentemperatuur centraal staan. Het werkt simpel: hoe lager de buitentemperatuur en hoe steviger de wind, hoe lager de gevoelstemperatuur.

Ⓒ Weerplaza

Dat de thermometers zowel overdag als in de nacht vorst aangeven is voor velen al genoeg. De wind maakt het echter allemaal nog veel kouder. Zondag en maandag waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. Dinsdag neemt de wind even iets af, maar woensdag en donderdag komt er weer een schepje bovenop. Met temperaturen van -8 tot -10 in de vroege ochtend en windkracht 5, komt de gevoelstemperatuur dan dicht bij de -20 graden. „Warme kleren zijn niet alleen voor de lage temperatuur nodig, maar die wind maakt het extra koud”, aldus weerman Michiel Severin.

Schaatsen

Met de huidige verwachting gaat het de komende dagen best goed met de ijsgroei. Windwakken kunnen wel een probleem zijn, maar als het water enigszins beschut ligt kan er op ondiepe sloten best een mooie laag ontstaan, meldt Weerplaza. „Dat we deze week kunnen schaatsen lijkt dus wel gegarandeerd, maar het blijft oppassen met wanneer en waar. Laat je, voor je het ijs op gaat, goed informeren over de betrouwbaarheid van de ijsvloer.”

Vrijdag kan er een einde komen aan het winterweer. Vanuit Frankrijk dringt dan zachte lucht op naar het noorden en die strijd met de nog aanwezige kou, levert waarschijnlijk sneeuwval op.