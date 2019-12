Geen excuses van Nobelprijswinnares Suu Kyi

Aung San Suu Kyi is van haar voetstuk gevallen. Ⓒ AP

Bangkok - De laatste keer dat Aung San Suu Kyi het westen van Europa bezocht, werd ze ontvangen als een heldin. Ze was net gekozen als burgerlijk leider van Myanmar, dat zich na jaren van dictatuur opende. Nu wordt er met argwaan naar de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede gekeken. Deze week keert Suu Kye terug in Europa om haar land te vertegenwoordigen in een rechtszaak die draait om de genocide op de Rohingya.